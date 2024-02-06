Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб

06 Февраля 2024 • 16:49 Комментировать

Нападающий Мохамед Салах может уйти из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Athletic, интерес к 31-летнему египтянину сохраняет «Аль-Иттихад». По данным источника, саудовский клуб готов заплатить за Салаха 200 миллионов фунтов (около 234 миллионов евро).

Таким образом, при продаже Салаха «Ливерпулем» может быть установлен новый мировой рекорд. На текущий момент самым дорогим является трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Гранд Лиги 1 в 2017 году заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

В 27 матчах сезона 2023/2024 Мо Салах забил 18 голов.

Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель в оборону
18:47 · Англия. Премьер-лига
Ширер не включил игроков «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в символическую сборную 23-го тура
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в Серии А
18:26 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино рассказал о реакции владельца «Челси» на последний провал
18:09 · Англия. Премьер-лига
​Роналду отреагировал на поздравление «Манчестер Юнайтед»
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Экс-директор «Манчестер Юнайтед» не включил Роналду в список лучших трансферов своего времени
17:42 · Англия. Премьер-лига
Экс-канонир Глеб назвал современных тренеров, которые его восхищают
17:41 · Англия. Премьер-лига
Уокер угрожал «нокаутировать» соперника на поле – конфликт расшифровали по губам
17:31 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «ПСЖ» сразятся за игрока сборной Бразилии с ценником выше 100 млн евро
17:21 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» определил трёх кандидатов на случай увольнения Почеттино
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Звёздный Леау интересен трём суперклубам
16:44 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «У меня очень сложная работа, но я стою во главе увлекательного проекта»
16:39 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я сказал игрокам, что доверяю им больше, чем когда-либо»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, какие у него отношения с Силвой, чья жена требует увольнения аргентинца
16:32 · Англия. Премьер-лига
​Ровно 66 лет назад самолёт с игроками «Манчестер Юнайтед» попал в авиакатастрофу
Все новости
Рекомендуем