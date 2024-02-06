​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб

Нападающий Мохамед Салах может уйти из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Athletic, интерес к 31-летнему египтянину сохраняет «Аль-Иттихад». По данным источника, саудовский клуб готов заплатить за Салаха 200 миллионов фунтов (около 234 миллионов евро).

Таким образом, при продаже Салаха «Ливерпулем» может быть установлен новый мировой рекорд. На текущий момент самым дорогим является трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Гранд Лиги 1 в 2017 году заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

В 27 матчах сезона 2023/2024 Мо Салах забил 18 голов.

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