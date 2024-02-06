​Ровно 66 лет назад самолёт с игроками «Манчестер Юнайтед» попал в авиакатастрофу

Ровно 66 лет назад, 6 февраля 1958 года, случилась Мюнхенская трагедия. Самолёт с футболистами «Манчестер Юнайтед» потерпел крушение при попытке взлёта в Мюнхене. «Красные дьяволы» возвращались из Белграда, где проводили матч Кубка европейских чемпионов. В Мюнхене самолёт приземлялся для дозаправки.

В авиакатастрофе погибли 23 человека, в том числе восемь футболистов «Манчестер Юнайтед». Причиной крушения стала потеря самолётом необходимой скорости из-за скопления на взлётно-посадочной полосе снежной каши. Воздушное судно не смогло взлететь и выкатилось за пределы полосы, где вскоре врезалось в дом.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Мэтт Басби вышил в катастрофе. Через десять лет, в 1968 году, он привёл команду к победе в Кубке европейских чемпионов. В составе «красных дьяволов» выступали Бобби Чарльтон и Билл Фоулкс, которые пережили крушение.

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