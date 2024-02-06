У «Арсенала» есть опция продления контракта с Жоржиньо на один год

Лондонский «Арсенал» до сих пор не принял решение насчёт того, что делать с полузащитником Жоржиньо, у которого ближайшим летом истекает контракт. Журналист Саймон Коллингз сообщает, что у «канониров» есть опция автоматического продления соглашения с итальянским хавбеком. Впрочем, руководство пока не спешит её активировать.

Отметим, что 32-летний Жоржиньо в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отыграл всего 489 минут и смог отметиться одним ассистом. Итальянца нельзя назвать стабильным игроком основы в «Арсенале».

Жоржиньо перебрался к «канонирам» в январе 2023 года из другого лондонского клуба – «Челси». В услугах полузащитника недавно были заинтересованы итальянские команды.