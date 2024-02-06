Де Брёйне: «Манчестер Сити» заслужил победу над «Брентфордом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал победу над «Брентфордом» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1. Сам де Брёйне провел на поле все 90 минут и отметился одной голевой передачей.

— Из всех матчей, которые мы проводили против «Брентфорда» за эти годы, я думаю, что этом был, безусловно, лучшим. Мы полностью заслужили победу, — цитирует де Брёйне Standard Sport.

После 23 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Стоит отметить, что у команды Хосепа Гвардиолы есть одна игра в запасе.