​«Ньюкасл» почтил память погибшего Атсу

Год назад Турцию сотрясли разрушительные землетрясения. В числе погибших оказался футболист Кристиан Атсу, который выступал за «Хатайспор» и даже накануне забил победный гол в матче чемпионата. «Ньюкасл», где Атсу играл в 2016-2021 годах, помянул футболиста.

«Год назад мы с прискорбием потеряли Кристиана Атсу при самых трагических обстоятельствах. Невероятный человек, которого с любовью вспоминают все в «Ньюкасле». Наши мысли всегда с семьёй и друзьями Кристиана. Он был замечательным человеком», - говорится в сообщении пресс-службы «Ньюкасла».

Кристиан Атсу погиб на 32-м году жизни…