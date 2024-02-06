Аке: «Очень важно, что Холанн и де Брёйне вернулись в строй»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке оценил, насколько важным для команды стало возвращение двух футболистов – нападающего Эрлинга Холанна и полузащитника Кевина де Брёйне. Напомним, во вчерашней игре с «Брентфордом» норвежец и бельгиец записали на свой счёт по одной голевой передаче и помогли «горожанам» выиграть 3:1.

«Очень важно, что Холанн и де Брёйне вернулись в строй. Вы сами видели, какую креативность принвёс Кевин в нашу игру в последних матчах. Присутствие Холанн тоже даёт команде очень многое, особенно голы. Впереди нас ждёт ключевой отрезок сезона, поэтому возвращение таких игроков очень важно», – сказал Аке в интервью Standard Sport.