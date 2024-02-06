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Аке: «Очень важно, что Холанн и де Брёйне вернулись в строй»

06 Февраля 2024 • 15:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
10.02 15:30

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке оценил, насколько важным для команды стало возвращение двух футболистов – нападающего Эрлинга Холанна и полузащитника Кевина де Брёйне. Напомним, во вчерашней игре с «Брентфордом» норвежец и бельгиец записали на свой счёт по одной голевой передаче и помогли «горожанам» выиграть 3:1.

«Очень важно, что Холанн и де Брёйне вернулись в строй. Вы сами видели, какую креативность принвёс Кевин в нашу игру в последних матчах. Присутствие Холанн тоже даёт команде очень многое, особенно голы. Впереди нас ждёт ключевой отрезок сезона, поэтому возвращение таких игроков очень важно», – сказал Аке в интервью Standard Sport.

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Манчестер Сити Натан Аке Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн ещё теги

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