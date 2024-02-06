Аке оценил хет-трик Фодена в ворота «Брентфорда»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал хет-трик полузащитника Фила Фодена в ворота «Брентфорда» в чемпионате Англии. Напомним, забитые голы молодого англичанина помогли «горожанам» одержать важную победу 4:1.

«Выступление Фила стало решающим фактором, который позволил нам взять три очка. Фоден – один из лучших футболистов в плане креатива. В матче с «Брентфордом» он смог это продемонстрировать», – сказал нидерландец в беседе с изданием Standard Sport.

Если «Манчестер Сити» выиграет свой матч в запасе, команда Гвардиолы поднимется на первую строчку в Английской премьер-лиге.