Аке: «Мы находимся в той стадии сезона, где каждая игра очень важна»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке поделился эмоциями после победы 3:1 над «Брентфордом» в Английской премьер-лиге. Напомним, если команда Хосепа Гвардиолы выиграет свой матч в запасе, «горожане» опередят «Ливерпуль» и поднимутся на первую строчку в чемпионате.

«Мы находимся в той стадии сезона, где каждая игра очень важна. В матче с «Брентфордом» мы сделали большой шаг вперёд. Нам предстоит долгий путь, но мы знаем, что всё в наших руках. Мы ещё не на вершине таблицы, но будем там, если выиграем свой матч в запасе», – сказал нидерландский защитник в интервью изданию Standard Sport.