Де Брёйне: «С каждой игрой я чувствую себя всё лучше и лучше»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о своих впечатлениях от игры после восстановления от травмы.

— Я счастлив, потому что все идет так хорошо. Я вернулся и с каждой игрой чувствую себя все лучше и лучше. Иногда мне кажется, что я еще немного не готов, но я просто делаю то, что должен, поэтому меня это не особо беспокоит, — приводит слова де Брёйне Standard Sport.

Напомним, бельгиец получил травму в первом туре АПЛ и пропустил первую часть сезона, вернувшись только в январе. После возвращения де Брёйне провел уже пять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи.