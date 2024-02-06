Де Брёйне — о чемпионской гонке: «Мы знаем, что нам нужно делать»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

— Сейчас так много команд борются за трофей: «Ливерпуль» и «Арсенал» рядом, но я бы сказал, что даже «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» близки к нам. Сейчас эта четверка будет сражаться с нами за титул. Нам нужно выигрывать каждый матч. Мы знаем, что нам нужно делать. Давление всегда есть, но мы готовы бороться до конца, — заявил де Брёйне Standard Sport.

В текущем сезоне 32-летний хавбек принял участие в шести матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал четыре ассиста.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Стоит сказать, что у «горожан» есть игра в запасе.