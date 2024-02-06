​«Манчестер Сити» целый год не проигрывает, если играет Родри

В понедельник «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Брентфордом» со счётом 3:1. Специалисты по статистике из Squawka обращают внимание на тот факт, что «горожане» уже год не проигрывают, если на поле выходит полузащитник Родри. Эта впечатляющая серия состоит уже из 53 матчей.

В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал матч с Родри 5 февраля 2023 года, когда команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» в Премьер-лиге (0:1). С тех пор «горожане» проигрывали лишь в тех играх, которые Родри пропускал.

Справедливости ради отметим, что Squawka не учитывает поражение «Манчестер Сити» в августовском матче за Суперкубок Англии, поскольку команда проиграла в серии пенальти.