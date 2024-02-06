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​«Манчестер Сити» целый год не проигрывает, если играет Родри

06 Февраля 2024 • 15:29 Комментировать
Брентфорд
1:3
Манчестер Сити

В понедельник «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Брентфордом» со счётом 3:1. Специалисты по статистике из Squawka обращают внимание на тот факт, что «горожане» уже год не проигрывают, если на поле выходит полузащитник Родри. Эта впечатляющая серия состоит уже из 53 матчей.

В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал матч с Родри 5 февраля 2023 года, когда команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» в Премьер-лиге (0:1). С тех пор «горожане» проигрывали лишь в тех играх, которые Родри пропускал.

Справедливости ради отметим, что Squawka не учитывает поражение «Манчестер Сити» в августовском матче за Суперкубок Англии, поскольку команда проиграла в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес

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