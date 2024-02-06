Суперкомпьютер предсказал чемпионство «Манчестер Сити»

Суперкомпьютер Opta снова оценил шансы команд на победу в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Об этом рассказали футбольные обозреватели в эфире телеканала Sky Sports.

По данным источника, шансы «Манчестер Сити» на очередное чемпионство оцениваются в 66,2%. На второй позиции идет «Ливерпуль» (26,1%), а далее в таблице расположились «Арсенал» (7,6%), «Астон Вилла» (0,2%) и «Тоттенхэм» (0,1%).

На данный момент лидером в турнирной таблице АПЛ является «Ливерпуль», в активе которого 51 очко после 23 туров. На втором месте находится «Манчестер Сити», у которого 49 очков и игра в запасе. Тройку замыкает «Арсенал», набравший 49 баллов за 23 матча.