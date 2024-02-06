Холанн назвал своё любимое блюдо

Центральный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал, какое у него самое любимое блюдо.

«Я люблю кебаб. Пицца с кебабом – мое самое любимое блюдо. Мне очень нравится, это блюдо невероятно вкусное», - передает слова норвежца Football Tweet.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанн провел 17 матчей, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей. Срок действующего трудового соглашения между норвежцем и «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

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