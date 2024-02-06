Игрок «Астон Виллы» может уехать в Турцию

29-летний защитник Калум Чамберс, выступающий в Английской премьер-лиге за бирмингемскую «Астон Виллу», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окною

Согласно данным Football Insider, у опытного футболиста есть вариант трудоустройства в чемпионате Турции. Потенциальные покупатели могут успеть подписать защитника, поскольку трансферное окно в Турции открыто до 9 февраля.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Чамберс принял участие в 14 поединках за бирмингемскую команду. Защитник не отметился результативными действиями, при этом получив две желтые карточки.