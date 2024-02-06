Европейские гранды поспорят за Бакайоко

Вингер ПСВ Жоан Бакайоко может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает Voetbalkrant.

По данным источника, «Ливерпуль» продолжает следить за 20-летним бельгийцем, однако сейчас он не является приоритетной целью мерсисайдцев. Кроме того, сообщается, что на Бакайоко нацелился «Манчестер Сити», который готов подписать футболиста в летнее трансферное окно.

При этом отмечается, что «горожанам» будет непросто оформить данный трансфер, ведь в последнее время в гонку за Бакайоко включились французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария». Источник утверждает, что футболист точно покинет ПСВ летом, но нидерландский коллектив намерен выбрать самое выгодное предложение, которое поступит по Бакайоко.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость бельгийца в 40 миллионов евро.