Каррагер назвал игрока «Манчестер Сити», который сделал бы «Ливерпуль» чемпионом

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне телевизионный эксперт Джейми Каррагер высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине де Брёйне.

«Кевин является лучшим игроком АПЛ последних лет. Именно он сыграл главную роль в успехе «Сити». Если бы де Брёйне выступал за «Ливерпуль», то команда стала бы чемпионом. Это доминирующий игрок на поле. Он лучше Кантона, Дзолы и Бергкампа. Кевин войдет в историю как один из лучших игроков АПЛ», - передает слова Каррагера Sky Sports.

В нынешнем сезоне бельгиец из-за травмы сыграл всего четыре матча в АПЛ. На его счету один гол и три ассиста.