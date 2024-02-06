«Манчестер Сити» близок к трансферу звезды «Жироны»

«Манчестер Сити» постепенно приближается к трансферу вингера «Жироны» Савиньо, который в этом сезоне стал одним из открытий чемпионата Испании. По информации от журналиста Фабрицио Романо, к концу февраля стороны должны подписать между собой все документы.

Ожидается, что Савиньо присоединится к английской команде ближайшим летом. Бразилец намерен проявить себя на предсезонной подготовке и впечатлить главного тренера Хосепа Гвардиолу.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Савиньо отметился 5 голами и 7 результативными передачами. В трансфере 19-летнего вингера также была заинтересована каталонская «Барселона».