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«Манчестер Сити» близок к трансферу звезды «Жироны»

06 Февраля 2024 • 12:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
10.02 15:30

«Манчестер Сити» постепенно приближается к трансферу вингера «Жироны» Савиньо, который в этом сезоне стал одним из открытий чемпионата Испании. По информации от журналиста Фабрицио Романо, к концу февраля стороны должны подписать между собой все документы.

Ожидается, что Савиньо присоединится к английской команде ближайшим летом. Бразилец намерен проявить себя на предсезонной подготовке и впечатлить главного тренера Хосепа Гвардиолу.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Савиньо отметился 5 голами и 7 результативными передачами. В трансфере 19-летнего вингера также была заинтересована каталонская «Барселона».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН
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