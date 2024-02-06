Стало известно, когда Лингард перейдёт в «Сеул»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард находится в шаге от трансфера в «Сеул». Как сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо, корейский клуб официально объявит о сделке в среду, 7 февраля.

Ранее появилась информация, что 31-летний англичанин прошел медицинский осмотр в новом клубе. Стороны должны в ближайшее время поставить подписи под двухлетним трудовым договором.

Последним местом работы Джесси был английский клуб «Ноттингем Форест», который нападающий покинул летом 2023 года. Лингард провел в составе «лесников» 20 матчей и отдал две голевые передачи.