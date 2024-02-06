Гвардиола: Только Холанн может комфортно себя чувствовать в окружении шести соперников

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием об игре форварда команды Эрлинга Холанн в минувшем матче с «Брентфордом».

Встреча 23-го тура Английской премьер-лиги завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Холанн провел на поле 86 минут и записал на свой счет одну голевую передачу.

— Я не знаю другого нападающего, кроме Холанна, который комфортно бы чувствовал себя на поле, когда рядом с ним находятся шесть соперников. Даже самые топовые нападающие не справились бы в такой ситуации, но благодаря игре Холанна, Альвареса, Фодена и де Брёйне у нас было больше свободных зон, — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Тренер отметил, что без Холанна «Манчестер Сити» было бы намного сложнее в матче с «Брентфордом».

В текущей кампании 23-летний Холанн провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.