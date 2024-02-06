Холанн может шокировать выбором нового клуба

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может перейти в другую команду. Согласно информации портала Todofichajes, у норвежского бомбардира появился вариант трудоустройства в другом английском гранде.

По данным источника, подписать звездного скандинава может «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» давно находятся в поиске забивного форварда. Приход Холанна позволит закрыть этот вопрос на многие годы.

Эрлинг оценивается в 180 миллионов евро. Контракт нападающего с «горожанами» истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги форвард забил 14 голов в 17 поединках.

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