Гимараэс – о результатах «Ньюкасла» в этом сезоне: «Я очень утомлён и разочарован»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс резко высказался о результатах его команды в нынешнем сезоне.

Игрок отметил, что очень ценит то, что находится именно в этой команде, ведь его очень любят фанаты, но этот сезон для него получается непростым, и надеется, что «сороки» снова будут побеждать, чтобы принять участие в еврокубках.

«Я очень разочарован тем, как проходит наш сезон, это настоящее безумие. Есть два или три матча, в которых мы показываем себя хорошо. Я очень утомлён и разочарован», - приводит слова Гимараэса Footmercato.

«Ньюкасл» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.