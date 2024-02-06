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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» завершает переход в «Сеул»

06 Февраля 2024 • 11:09 Комментировать

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард находится в Южной Корее, где завершает переход в «Сеул». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, 31-летний футболист успешно прошел первую половину медицинского осмотра. Если все завершится удачно, то стороны подпишут трудовое соглашение на два года.

В настоящий момент Джесси является свободным агентом. Последним местом работы Лингарда был английский «Ноттингем Форест», который он покинул летом прошлого года. Нападающий провел за «лесников» 20 поединков и сделал две голевые передачи.

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Сеул Джесси Лингард
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