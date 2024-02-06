Александр Глеб хочет стать тренером

Бывший белорусский футболист Александр Глеб, известный по выступлениям за каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал», заявил, что не против попробовать себя в качестве тренера.

«Раньше не представлял себя тренером. Работать тренером - очень непросто. Хочется закончить обучение и попробовать себя в этом качестве, а там будет видно», - передает слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что за национальную сборную Беларуси Глеб провел 80 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами. Последним клубом в его профессиональной карьере была «Ислочь».