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Александр Глеб хочет стать тренером

06 Февраля 2024 • 11:03 Комментировать

Бывший белорусский футболист Александр Глеб, известный по выступлениям за каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал», заявил, что не против попробовать себя в качестве тренера.

«Раньше не представлял себя тренером. Работать тренером - очень непросто. Хочется закончить обучение и попробовать себя в этом качестве, а там будет видно», - передает слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что за национальную сборную Беларуси Глеб провел 80 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами. Последним клубом в его профессиональной карьере была «Ислочь».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Глеб
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