Топ-5 зимних трансферов текущего сезона в чемпионате Англии

Зимнее трансферное окно закрыто. Традиционно все главные сделки проходят в летний период, но и зимой бывают интересные переходы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пяти самых дорогих сделках завершившегося трансферного окна в Английской премьер-лиге.
Юные аргентинцы
Таланты из Южной Америки всегда и везде востребованы. В пятёрке самых дорогих трансферов АПЛ два юных аргентинца. 19-летний Валентин Барко прошлой зимой стоил всего 2 млн евро, а сейчас его трансферная стоимость поднялась до 13 млн евро. «Брайтон» в качестве компенсации заплатил только 9,15 млн евро, но заложил бонусы на случай успешного выступления левого защитника на Туманном Альбионе. Шансы на попадание в еврокубковую зону у «Брайтона» есть, а это значит, что Барко будет иметь игровую практику. Да и шестилетний контракт предполагает, что это вложение в будущее.
Аналогично Клаудио Эчеверри перебрался из «Ривер Плейта» в «Манчестер Сити» за 14,5 млн евро. В июне 2023 года атакующий полузащитник дебютировал в основном составе аргентинского клуба, а через полгода был выкуплен «горожанами». В ноябре 2023 года Эчеверри оформил хет-трик в ворота Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира U-17, где Аргентина стала четвёртой. Стоит ли говорить, что Клаудио является поклонником Месси, который в 2012-м также забил три мяча в ворота бразильцев, правда, в товарищеской встрече. Похоже, что боссы «Манчестер Сити» видят в парне перспективное будущее, но пока что он на правах аренды будет «набирать мясо» в родном «Ривер Плейте».
Удваиваем цену
Трансферная стоимость Адама Уортона составляет 10 млн евро, но «Кристал Пэлас» выкупил 19-летнего центрального полузащитника у «Блэкберн Роверс» за 21,1 млн евро. Карьера Уортона развивается по классическому правильному сценарию. Воспитанник «Блэкберн Роверс» имеет опыт выступлений за юношеские сборные U-19, U-20. Он уже даже успел сыграть за свой новый клуб 62 минуты, появившись на поле в середине первого тайма в матче против «Брайтона». Уортон должен позволить «Кристал Пэлас» сохранить прописку в АПЛ в этом сезоне.
Самый дорогой
Самый дорогой и самый возрастной из пятёрки игроков нашего рейтинга – Раду Дрэгушин. 22-летний румын перешёл из «Дженоа» в «Тоттенхэм» за 25 млн евро при его трансферной стоимости 20 млн евро. Отметим, что Дрэгушин, скорее всего, станет игроком ротации. При этом он отказал «Баварии», чтобы сыграть в АПЛ. Раду отыграл за все юношеские сборные Румынии и провёл 13 матчей за главную команду страны. Будучи игроком «Ювентуса», несколько сезонов пытался найти себя в арендах в «Сампдории», «Салернитане» и «Дженоа». Последняя его в итоге и выкупила за 9,7 млн евро, а всего через полгода генуэзцы продали Раду почти втрое дороже. Отличная сделка для итальянского клуба и шанс для Дрэгушина, который в трёх матчах АПЛ, что был в заявке, отыграл всего 8 минут.
В АПЛ не считают денег. Здесь могут купить игрока на скамейку запасных за 25 млн евро или удвоить сумму, чтобы заполучить нужного футболиста. Топовые клубы скупают талантливую южноамериканскую молодёжь в надежде на её развитие в дальнейшем. АПЛ в этом плане – почти «лучшая лига мира».
Топ-5 зимних трансферов АПЛ
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|Раду Дрэгушин
|«Дженоа»
|«Тоттенхэм»
|25
|Адам Уортон
|«Блэкберн Роверс»
|«Кристал Пэлас»
|21,1
|Клаудио Эчеверри
|«Ривер Плейт»
|«Манчестер Сити»
|14,5
|Морган Роджерс
|«Мидлсбро»
|«Астон Вилла»
|9,4
|Валентин Барко
|«Бока Хуниорс»
|«Брайтон»
|9,15
Константин Лицин
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