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Топ-5 зимних трансферов текущего сезона в чемпионате Англии

07 Февраля 2024 • 14:50 Комментировать

Зимнее трансферное окно закрыто. Традиционно все главные сделки проходят в летний период, но и зимой бывают интересные переходы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пяти самых дорогих сделках завершившегося трансферного окна в Английской премьер-лиге.

Юные аргентинцы

Таланты из Южной Америки всегда и везде востребованы. В пятёрке самых дорогих трансферов АПЛ два юных аргентинца. 19-летний Валентин Барко прошлой зимой стоил всего 2 млн евро, а сейчас его трансферная стоимость поднялась до 13 млн евро. «Брайтон» в качестве компенсации заплатил только 9,15 млн евро, но заложил бонусы на случай успешного выступления левого защитника на Туманном Альбионе. Шансы на попадание в еврокубковую зону у «Брайтона» есть, а это значит, что Барко будет иметь игровую практику. Да и шестилетний контракт предполагает, что это вложение в будущее.

 Аналогично Клаудио Эчеверри перебрался из «Ривер Плейта» в «Манчестер Сити» за 14,5 млн евро. В июне 2023 года атакующий полузащитник дебютировал в основном составе аргентинского клуба, а через полгода был выкуплен «горожанами». В ноябре 2023 года Эчеверри оформил хет-трик в ворота Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира U-17, где Аргентина стала четвёртой. Стоит ли говорить, что Клаудио является поклонником Месси, который в 2012-м также забил три мяча в ворота бразильцев, правда, в товарищеской встрече. Похоже, что боссы «Манчестер Сити» видят в парне перспективное будущее, но пока что он на правах аренды будет «набирать мясо» в родном «Ривер Плейте».

Удваиваем цену

Трансферная стоимость Адама Уортона составляет 10 млн евро, но «Кристал Пэлас» выкупил 19-летнего центрального полузащитника у «Блэкберн Роверс» за 21,1 млн евро. Карьера Уортона развивается по классическому правильному сценарию. Воспитанник «Блэкберн Роверс» имеет опыт выступлений за юношеские сборные U-19, U-20. Он уже даже успел сыграть за свой новый клуб 62 минуты, появившись на поле в середине первого тайма в матче против «Брайтона». Уортон должен позволить «Кристал Пэлас» сохранить прописку в АПЛ в этом сезоне.

Самый дорогой

Самый дорогой и самый возрастной из пятёрки игроков нашего рейтинга – Раду Дрэгушин. 22-летний румын перешёл из «Дженоа» в «Тоттенхэм» за 25 млн евро при его трансферной стоимости 20 млн евро. Отметим, что Дрэгушин, скорее всего, станет игроком ротации. При этом он отказал «Баварии», чтобы сыграть в АПЛ. Раду отыграл за все юношеские сборные Румынии и провёл 13 матчей за главную команду страны. Будучи игроком «Ювентуса», несколько сезонов пытался найти себя в арендах в «Сампдории», «Салернитане» и «Дженоа». Последняя его в итоге и выкупила за 9,7 млн евро, а всего через полгода генуэзцы продали Раду почти втрое дороже. Отличная сделка для итальянского клуба и шанс для Дрэгушина, который в трёх матчах АПЛ, что был в заявке, отыграл всего 8 минут.

В АПЛ не считают денег. Здесь могут купить игрока на скамейку запасных за 25 млн евро или удвоить сумму, чтобы заполучить нужного футболиста. Топовые клубы скупают талантливую южноамериканскую молодёжь в надежде на её развитие в дальнейшем. АПЛ в этом плане – почти «лучшая лига мира».

Топ-5 зимних трансферов АПЛ

Игрок
Откуда
Куда
Сумма сделки, млн евро
Раду Дрэгушин «Дженоа» «Тоттенхэм» 25
Адам Уортон «Блэкберн Роверс» «Кристал Пэлас» 21,1
Клаудио Эчеверри «Ривер Плейт» «Манчестер Сити» 14,5
Морган Роджерс «Мидлсбро» «Астон Вилла» 9,4
Валентин Барко «Бока Хуниорс» «Брайтон» 9,15

Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
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