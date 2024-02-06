Лисандро Мартинес прокомментировал свою травму

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал травму, которую получил по ходу недавнего поединка 23-го тура чемпионата Англии с лондонским «Вест Хэмом» (3:0).

«Я скоро буду в строю, и мы продолжим свое путешествие. Мы всегда едины», - передает слова аргентинца инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что на полное восстановление Лисандро понадобится полтора-два месяца. В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в десяти поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. Срок трудового соглашения между игроком и «Юнайтед» рассчитан до середины 2027 года.