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Варан может стать одноклубником Роналду слухи

06 Февраля 2024 • 10:35 Комментировать

«Аль-Наср» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, команда из Саудовской Аравии, за которую выступает его бывший одноклубник по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду, готова предложить французу зарплату в размере 60 миллионов евро за один год.

Контракт 30-летнего футболиста с «красными дьяволами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Варан принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Аль-Наср Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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