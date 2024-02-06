Может, вернуть Моуринью? Почеттино не может решить проблемы «Челси»

В воскресенье «Челси» вновь проиграл, пропустив во втором матче подряд четыре гола. Лондонцы уже на 15 очков отстают от Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о проблемах «синих» и предлагает неожиданное решение.

Маурисио Почеттино не может решить проблемы «Челси»

«Челси» долго выбирал нового главного тренера. По ходу прошлого сезона Грэм Поттер ушёл, Фрэнк Лэмпард был назначен временно, в то время как руководство искало ему замену. Среди претендентов назывались Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, но в итоге остановили выбор на Маурисио Почеттино. Аргентинец представлялся тем наставником, который сможет выстроить базу из того хаоса, который творится в стане «синих».

Однако прошла половина сезона, и пока никакого фундамента новой команды не видно. «Челси» выглядит всё тем же разрозненным набором футболистов. Можно говорить, что Почеттино страдает от травм лидеров, однако только на это списывать всё не стоит. В частности, связка Фернандес – Кайседо, на которую надеялись, в которую «Челси» вложил больше 230 миллионов евро, не впечатляет. Показательно, что одним из лучших игроков является Конор Галлахер, от которого чуть ли не готовы были избавляться.

В «Челси» не видно коллектива

Пожалуй, Почеттино не может пока решить главную проблему «синих». «Челси» продолжает выглядеть как просто набор игроков. При этом у аргентинца такой большой набор футболистов, что он просто активно их тасует, но результата нет. «Челси» идёт одиннадцатым в таблице Премьер-лиги, не имея шансов пробиться в зону Лиги чемпионов. Пятнадцать очков «синие» не отыграют, учитывая, что «Астон Виллу» преследуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В конце месяца «Челси» сыграет в финале Кубка лиги против «Ливерпуля», и это может дать импульс для создания именно команды. Причём как победа может мотивировать игроков развить успех, так и поражение может стать катализатором для изменения внутреннего состояния футболистов. Однако это скорее надежда, что что-то поменяется. Пока же не видно коллектива, который готов биться и сражаться, выгрызать очки. Как и не видно взаимопонимания между футболистами, веры друг в друга.

Стоит ли менять Почеттино?

Смена тренера каждые полгода точно не ведёт к тому, чтобы коллектив стал стабильным. В конце концов новый тренер всегда занимается перетряхиванием состава. В ситуации же «Челси», когда нет даже какого-то костяка, на который можно опереться, очередная смена может быть губительна.

Если же руководство «Челси» всё же задумается о таком шаге, то надо будет искать такого тренера, который в первую очередь заложит столь необходимую базу. Лондонцы это знают лучше всего на собственном примере. Когда Роман Абрамович пришёл в «Челси», то клуб тоже активно закупался игроками. Однако собрать из них коллектив, настоящую «банду» сумел Жозе Моуринью. Это была команда, где игроки бились друг за друга, где был костяк, в который приходило точечное усиление. В конце концов первая победа в Лиге чемпионов пришла уже после ухода португальца из команды. В общем-то Роберто ди Маттео хоть и был наставником, едва ли он был тем человеком, который определил исход. Тот коллектив, та «банда» выгрызла себе успех.

Сейчас «Челси» необходим именно такой тренер, который вновь из разношёрстных футболистов создаст такую команду. Нужен новый Моуринью. Или, может быть, старый. Португалец свободен, имеет авторитет среди болельщиков, хотя вряд ли в своей текущей форме он выглядит тренером для топ-клуба. С другой стороны, пример Карло Анчелотти намекает, что не стоит наставников списывать со счетов. Итальянец после ухода из «Реала» имел неудачный опыт в «Наполи» и «Эвертоне», и, казалось, его карьера склонилась к закату. Однако возвращение в знакомый Мадрид вернуло его в пантеон. Возможно, и Моуринью нужно просто вернуться туда, где ему всё знакомо, и тогда случится ренессанс. И тренера, и команды.

Жозе Моуринью намекнул на возвращение в «Челси»

Роман Андреев