Гвардиола оценил хет-трик Фодена

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после победы над «Брентфордом» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии. В этой встрече хет-триком отметился полузащитник Фил Фоден.

«Фил способен играть на разных позициях, но больше всего ему нравится действовать в штрафной площади. Очень круто иметь в команде игрока, который может что-то сделать, когда практически не имеет пространства. У Фодена много полезных качеств. Он проводит лучший сезон в карьере», - передает слова испанца Sky Sports.

В текущем розыгрыше АПЛ 23-летний полузащитник провел 22 матча, забил восемь мячей и отдал семь ассистов.