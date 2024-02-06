В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Санчо

В «Манчестер Юнайтед» озвучили свою позицию относительно будущего английского вингера Джедона Санчо, ныне играющего за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.

По информации Football Insider, манкунианский гранд готов продать игрока за определенную сумму отступных. Речь идет о 40-50 миллионах фунтов стерлингов.

Напомним, что Джедон вернулся в «Боруссию» в январское трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел три встречи. Вингер отметился одной результативной передачей.

После 20 туров «шмели» занимают четвертое место в Бундеслиге.