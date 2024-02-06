«Манчестер Сити» усилится вингером «Жироны»

«Манчестер Сити» провел переговоры с «Жироной» насчет трансфера полузащитника Савио. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей.
Как стало известно журналисту, «горожане» смогли договориться о переходе 19-летнего вингера. Сделка будет оформлена следующим летом. Все необходимые документы уже подписаны.
В текущем сезоне Савио сыграл 27 матчей за «Жирону». На счету полузащитника семь забитых мячей и семь голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро. Срок действующего контракта вингера с испанским клубом истекает по завершении сезона-2026/2027.
Запарил этот Пепка с Бегиристайном, всё что блеснёт, тут же сгребают.
Как же я хотел этого парня вместо никчёмного Бальде, ппц просто. Но наши как всегда прошляпили. Лучше какого нибудь лавочника Ферана за 50 возьмём или ноунейма из Бразилии за 40.
30 лямов за 19 летнего, оооочень неплохого парня, прям вообще шоколад, плюс он уже в Каталонии живет и адаптирован.
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