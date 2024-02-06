«Манчестер Сити» усилится вингером «Жироны»

«Манчестер Сити» провел переговоры с «Жироной» насчет трансфера полузащитника Савио. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей.

Как стало известно журналисту, «горожане» смогли договориться о переходе 19-летнего вингера. Сделка будет оформлена следующим летом. Все необходимые документы уже подписаны.

В текущем сезоне Савио сыграл 27 матчей за «Жирону». На счету полузащитника семь забитых мячей и семь голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро. Срок действующего контракта вингера с испанским клубом истекает по завершении сезона-2026/2027.