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Фоден — о «Брентфорде»: «Это фантастическая команда, но мы должны были отреагировать на пропущенный гол»

06 Февраля 2024 • 09:36 Комментировать
Брентфорд
1:3
Манчестер Сити

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о победе над «Брентфордом» (3:1) в матче 23-го тура АПЛ.

Напомним, по ходу первого тайма «горожане» уступали в счёте, однако смогли переломить ход встречи и вырвать победу.

«Тони — один из лучших в лиге по проценту выигранных воздушных единоборств, поэтому нам было понятно, какая угроза будет исходить от него. Это фантастическая команда, но мы должны были отреагировать на пропущенный гол и сделали это», — цитирует Фодена BBC.

Эта победа позволила «Манчестер Сити» набрать 49 очков и сократить своё отставание от лидирующего в турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуля» до двух баллов. При этом «горожане» имеют одну игру в запасе.  

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