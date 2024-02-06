Фоден — о «Брентфорде»: «Это фантастическая команда, но мы должны были отреагировать на пропущенный гол»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о победе над «Брентфордом» (3:1) в матче 23-го тура АПЛ.

Напомним, по ходу первого тайма «горожане» уступали в счёте, однако смогли переломить ход встречи и вырвать победу.

«Тони — один из лучших в лиге по проценту выигранных воздушных единоборств, поэтому нам было понятно, какая угроза будет исходить от него. Это фантастическая команда, но мы должны были отреагировать на пропущенный гол и сделали это», — цитирует Фодена BBC.

Эта победа позволила «Манчестер Сити» набрать 49 очков и сократить своё отставание от лидирующего в турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуля» до двух баллов. При этом «горожане» имеют одну игру в запасе.