Назван лучший вингер в мировом футболе - это звезда АПЛ

Представлен рейтинг лучших вингеров мирового футбола по версии портала FourFourTwo. Первое место в данном списке занял представитель сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах.

На второй позиции расположился игрок лондонского «Арсенала» Букайо Сака, а топ-3 замкнул Фил Фоден из «Манчестер Сити».

В десятку лучших также попали следующие футболисты: Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Родриго Гоэс («Реал»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Лерой Сане («Бавария»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Деян Кулушевски («Тоттенхэм») и Ламин Ямаль («Барселона»).

В текущем сезоне Салах провел 27 поединков, отметившись 18 голами и девятью ассистами.