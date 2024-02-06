Гвардиола прокомментировал волевую победу «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевую победу над «Брентфордом» в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги. «Горожане» выиграли со счетом 3:1.

«Мы имели много моментов, но их голкипер действовал потрясающе. Для нас было важно находить свободные зоны на поле, ведь соперник очень хорошо прессинговал. Я не зацикливаюсь на победных сериях, просто стараюсь помочь футболистам как можно лучше подходить к матчам. Сейчас думаю уже о следующей игре», - передает слова испанца BBC.

После 23 туров чемпионата Англии «горожане» с 49 баллами занимают второе место в турнирной таблице.