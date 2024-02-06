В АПЛ установлен рекорд по голам

В заключительном поединке 23-го тура Английской премьер-лиги встречались «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Матч завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1.

Стоит отметить, что в прошедшем туре команды забили 45 голов. Этот показатель стал лучшим в истории АПЛ. Предыдущее рекордное достижение по голам за тур составляло 44 мяча. Это случалось в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.

По итогам 23 туров чемпионата Англии на первом месте находится «Ливерпуль», набравший 51 балл. Вторую строчку занимает «Манчестер Сити» с 49 баллами и игрой в запасе. Топ-3 замыкает лондонский «Арсенал» (49).