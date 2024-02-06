Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории

Бывший полузащитник национальной сборной Англии и лондонского «Челси», а ныне тренер Фрэнк Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории.

«Я рос, когда на поле феерил Диего Марадона. Однако считаю, что Лео Месси – лучший. Он был круче всех не только в своей эпохе, а за все время», - передает слова Лэмпарда Worldwide.

Напомним, что в прошлом году Лионель стал обладателем восьмого «Золотого мяча» от France Football.

С лета 2023 года 36-летний нападающий выступает за американский клуб «Интер Майами». Месси заключил с коллективом из Флориды трудовое соглашение до конца 2025 года.