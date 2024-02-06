Хёйлунн назвал 5 лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» - Роналду в списке

Центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн во время общения с представителями СМИ назвал пять лучших футболистов в истории манкунианского гранда.

Лучшим вратарем, по мнению датчанина, был его соотечественник Петер Шмейхель. Среди игроков защиты Расмус выделил англичанина Рио Фердинанда. В линию полузащиты он определил двух футболистов: Пола Скоулза и Райана Гиггза. Лучшим нападающим Хёйлунн назвал португальца Криштиану Роналду.

Напомним, что последний поединок «красные дьяволы» провели против лондонского «Вест Хэма». «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу со счетом 3:0.