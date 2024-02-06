Хет-трик невероятного Фодена принёс «Манчестер Сити» успех в матче с «Брентфордом»

В 23-м туре Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Манчестер Сити». В первой четверти матча Хулиан Альварес дважды опасно бил, но голкипер выручал. Затем форменный провал обороны «горожан», и Нил Мопе с большим отрывом оказался у чужих ворот после выноса от своего голкипера, удар был голевым - 1:0. Похожий момент у Эрлинга Холанна, но попытка с острого угла пришлась во вратаря. На 45-й минуте навес де Брёйне, защитник недалеко выбил мяч, и Фил Фоден с лета вколотил его в сетку - 1:1. И снова эта парочка сработала, бельгиец навесил в центр штрафной, а Фоден без помех головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. Защитники «Сити» успели блокировать опасные удары Кристиана Норгора и Мопе. А вот неудержимый Фоден по центру проник в штрафную и без сопротивления расстрелял ворота - 1:3.

«Манчестер Сити» потеснил «Арсенал» со второго места, противник - 15-й.