Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хет-трик невероятного Фодена принёс «Манчестер Сити» успех в матче с «Брентфордом»

06 Февраля 2024 • 00:56 Комментировать
Брентфорд
1:3
Манчестер Сити
окончен

В 23-м туре Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Манчестер Сити». В первой четверти матча Хулиан Альварес дважды опасно бил, но голкипер выручал. Затем форменный провал обороны «горожан», и Нил Мопе с большим отрывом оказался у чужих ворот после выноса от своего голкипера, удар был голевым - 1:0. Похожий момент у Эрлинга Холанна, но попытка с острого угла пришлась во вратаря. На 45-й минуте навес де Брёйне, защитник недалеко выбил мяч, и Фил Фоден с лета вколотил его в сетку - 1:1. И снова эта парочка сработала, бельгиец навесил в центр штрафной, а Фоден без помех головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. Защитники «Сити» успели блокировать опасные удары Кристиана Норгора и Мопе. А вот неудержимый Фоден по центру проник в штрафную и без сопротивления расстрелял ворота - 1:3.

«Манчестер Сити» потеснил «Арсенал» со второго места, противник - 15-й.

Протокол игры  
Брентфорд1:3Манчестер Сити
(1:0) Мопе Нил21'  
  45'Фоден Фил (1:1)
  53'Фоден Фил (1:2)
  70'Фоден Фил (1:3)
Флеккен МаркКоллинз НатанПиннок ИтанМи БенРасмуссен Мадс 76' (Ярмолюк Егор ( 76') Йенсен Матиас 77' (Дамсгор Миккель ( 77') Норгор КристианЯнельт Витали 76' (Льюис-Поттер Кин ( 76') Регилон Серхио 79' (Айер Кристоффер ( 79') Тони АйвенМопе Нил  31' 90' (Баптист Шендон ( 90')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаБрирли ИтанСтракоша ТомасФредрик Бенджамин
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАке НатанГвардиол ЙошкоРодри ЭрнандесСилва Бернарду 71' (Доку Жереми ( 71') Де Брёйне КевинАльварес ХулианФоден ФилХоланн Эрлинг 86' (Ковачич Матео ( 86')
Запасные: Льюис РикоГрилиш ДжекАканджи МануэльОртега ШтефанБобб ОскарЛуис Матеус IIСтоунс Джон
05 февраля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брентфорд Фил Фоден ещё теги

Новости по матчу

05 Февраля
22:30
«Брентфорд» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 2
22:03
​Холанн впервые за два месяца в основе: Состав «Манчестер Сити» на матч АПЛ
20:21
Булыкин назвал главного фаворита Лиги чемпионов
15:01
Пальинья рассказал, кого считает лучшим опорником в мире
13:04
Ставка и прогноз на матч Брентфорд – Манчестер Сити чемпионата Англии – 5 февраля 2024
02:30
Холанн: «Пора вернуться к тому, что мы делали в прошлом сезоне»
02:11
Гвардиола: «Фоден стал лучше понимать игру»
02:02
Брентфорд - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:45
Гвардиола: «Мы хотим, чтобы Холанн провёл в «Манчестер Сити» много лет»
04 Февраля
22:25
Актуальный прогноз и ставка на матч Брентфорд — Манчестер Сити АПЛ — 5 февраля 2024
17:06
Прогноз на точный счёт матча Брентфорд — Манчестер Сити АПЛ — 5 февраля 2024
13:15
Олисе перейдёт в «Манчестер Сити» только при одном условии
03:01
«Манчестер Сити» готовит 70 млн евро за трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
02:52
Аке: «Надеюсь, «Манчестер Сити» надолго сохранит текущую форму»
01:35
Экс-игрок «Челси»: «Де Дзерби больше подходит «Манчестер Сити», чем «Ливерпулю»
03 Февраля
16:22
Холанн: «Если бы мы не выиграли АПЛ в прошлом сезоне, мне бы сказали, что я всё разрушил»
16:13
Холанн рассказал, какие цели ставил перед собой в первом сезоне за «Манчестер Сити»
02 Февраля
18:16
​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью 1
18:06
​Гвардиола: «Брентфорд» - сложный соперник, в прошлом сезоне мы им проиграли дважды»
17:06
​Гвардиола отреагировал на слухи о недовольстве Холанна
16:57
​Холанн впервые за два месяца готов выйти в основе «Манчестер Сити»
01 Февраля
19:30
Клуб из Чемпионшипа хочет арендовать защитника «Манчестер Сити»
18:11
Фоден признался, что хочет стать одним из самых титулованных игроков в истории
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе В «Ростове» дали ответ по Глушакову ​Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
3
6.20 4.60 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
00:56 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик невероятного Фодена принёс «Манчестер Сити» успех в матче с «Брентфордом»
05 Февраля
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 2
22:03 · Англия. Премьер-лига
​Холанн впервые за два месяца в основе: Состав «Манчестер Сити» на матч АПЛ
21:33 · Англия. Премьер-лига
​В «Челси» приняли решение по будущему Почеттино после провального матча
20:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может не уволить Почеттино по необычной причине
20:21 · Англия. Премьер-лига
Булыкин назвал главного фаворита Лиги чемпионов
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» хочет арендовать Эриксена у «Манчестер Юнайтед» слухи
19:28 · Англия. Премьер-лига
Бергвалл: «Отказать «Барселоне» было непросто»
19:17 · Англия. Премьер-лига
Эриксен может продолжить карьеру в Турции слухи
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления защитника «Манчестер Юнайтед» Мартинеса
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Саудовские клубы нацелены на звезду из АПЛ
17:57 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» согласовала новый контракт с Бэйли
16:56 · Англия. Премьер-лига
​У Мбаппе есть два варианта в АПЛ, но всё сложно слухи
16:24 · Англия. Премьер-лига
Один бывший клуб пока не поздравил Роналду с днём рождения
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Да здравствует Роналду»: «Манчестер Юнайтед» поздравил легенду с 39-летием
Все новости
Рекомендуем