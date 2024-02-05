​Холанн впервые за два месяца в основе: Состав «Манчестер Сити» на матч АПЛ

В понедельник вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Брентфорда». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола решил включить в стартовый состав таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Бернарду Силва, де Брёйне, Фоден, Альварес, Холанн.

Отметим, что Эрлинг Холанн попал в стартовый состав «Манчестер Сити» впервые с 6 декабря.

Матч между «Брентфордом» и «Манчестер Сити» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.