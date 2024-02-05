​В «Челси» приняли решение по будущему Почеттино после провального матча

В воскресенье вечером «Челси» в очередной раз разочаровал своих поклонников. Команда Маурисио Почеттино проиграла «Вулверхэмптону» со счётом 2:4, причём на своём поле. Это был второй подряд матч, в котором «пенсионеры» пропустили четыре гола – несколькими днями ранее они уступили «Ливерпулю» с результатом 1:4.

Маурисио Почеттино находится под давлением, но «Челси» не планирует увольнять тренера на текущий момент. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Daily Mail Мэтта Лоу.

Ближайший матч «Челси» проведёт 7 февраля – против «Астон Виллы» в Кубке Англии.

«Челси» может не уволить Почеттино по необычной причине