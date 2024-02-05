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«Челси» может не уволить Почеттино по необычной причине

05 Февраля 2024 • 20:55 Комментировать
Челси
2:4
Вулверхэмптон

Поговаривают, что Маурисио Почеттино оказался на грани увольнения после того, как «Челси» на своём поле проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:4. Впрочем, лондонский клуб может отказаться от варианта с отставкой Почеттино. Как сообщает Daily Mail, в клубе опасаются ситуации, при которой увольнение аргентинского тренера поставит клуб под угрозу нарушения финансовых правил. При расставании «Челси» придётся выплатить Почеттино и его штабу более 10 миллионов фунтов.

Таким образом, «Челси» может не уволить Почеттино по весьма необычной причине. Обычно судьбу тренеров определяют результаты, а не финансовое положение.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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