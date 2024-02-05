Булыкин назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о главном фаворите нынешнего сезона Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити», конечно, является для меня фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Но футбол – это непредсказуемая игра, и потому будет очень интересно наблюдать за всеми матчами плей-офф», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

По мнению эксперта, на первой стадии могут быть сюрпризы, но в полуфиналах останутся только большие команды.

Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут уже 13 и 14 февраля. Напомним, действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».