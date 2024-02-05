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«Галатасарай» хочет арендовать Эриксена у «Манчестер Юнайтед» слухи

05 Февраля 2024 • 19:36 Комментировать
Галатасарай
...
Бандырмаспор
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06.02 20:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может стать игроком «Галатасарая».

Ранее уже сообщалось, что турецкий клуб хочет подписать 31-летнего хавбека до закрытия трансферного окна.

Fotomac поделился подробностями потенциальной сделки. По сведениям источника, «Галатасарай» хочет арендовать Эриксена до лета с последующим правом выкупа. При этом сообщается, что если клубы не успеют оформить сделку до 9 февраля, то после окончания сезона «Галатасарай» сделает новое предложение «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2023/24 Эриксен вышел на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.

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Галатасарай Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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