«Галатасарай» хочет арендовать Эриксена у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может стать игроком «Галатасарая».

Ранее уже сообщалось, что турецкий клуб хочет подписать 31-летнего хавбека до закрытия трансферного окна.

Fotomac поделился подробностями потенциальной сделки. По сведениям источника, «Галатасарай» хочет арендовать Эриксена до лета с последующим правом выкупа. При этом сообщается, что если клубы не успеют оформить сделку до 9 февраля, то после окончания сезона «Галатасарай» сделает новое предложение «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2023/24 Эриксен вышел на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.