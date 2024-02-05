Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может сменить клубную прописку. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, в услугах 31-летнего хавбека заинтересован турецкий «Галатасарай». Отмечается, что клуб приложит все усилия, чтобы успеть оформить переход Эриксена до закрытия зимнего трансферного окна, которое состоится 9 февраля.

В нынешнем сезоне футболист из Дании принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт Эриксена с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.