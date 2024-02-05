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​Саудовские клубы нацелены на звезду из АПЛ

05 Февраля 2024 • 18:16 Комментировать

Саудовские клубы рассчитывают продолжать привлекать статусных футболистов за счёт своих широких финансовых возможностей. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, летом предложение из Саудовской Аравии может получить полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

В то же время «Манчестер Сити» рассчитывает связать 32-летнего де Брёйне новым контрактом, о чём ранее уже сообщалось. Действующий трудовой договор бельгийца рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне 2023/2024 Кевин де Брёйне поучаствовал в шести матчах «Манчестер Сити». На счету полузащитника один гол и четыре голевых паса.

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