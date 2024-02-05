Информация о будущем Килиана Мбаппе продолжает появляться в прессе. Звёздный форвард может оказаться в «Реале», однако финансовая составляющая может стать камнем преткновения. Есть информация, что предложение из Мадрида не порадовало Мбаппе и его близких. При переходе в «Реал» Килиану придётся пойти на сокращение заработка.

В то же время The Independent пишет о том, что Мбаппе интересен двум представителям Премьер-лиги – «Ливерпулю» и «Арсеналу». Впрочем, ни один из этих клубов не хочет нарушать структуру своей зарплатной ведомости ради Килиана.

Действующий контракт 25-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона.

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