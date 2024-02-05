Один бывший клуб пока не поздравил Роналду с днём рождения

В понедельник, 5 февраля, день рождения отмечает Криштиану Роналду. Звёздному португальскому нападающему исполнилось 39 лет. Разумеется, нынешний клуб Роналду – саудовский «Аль-Наср» – разместил в социальных сетях поздравление. Также поздравительные публикации сделали три бывших клуба Криштиану – португальский «Спортинг», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

А вот «Реал», за который Роналду тоже выступал ранее, поздравлений на своих страничках в социальных сетях пока не разместил. Впрочем, до конца дня остаётся ещё много времени.

Напомним, что за «Аль-Наср» Роналду играет с начала 2023 года.