«Да здравствует Роналду»: «Манчестер Юнайтед» поздравил легенду с 39-летием

Официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях присоединился к поздравлениям в связи с днём рождения Криштиану Роналду.

5 февраля португальцу исполнилось 39 лет. На опубликованном фото гласит запись: «Viva Ronaldo», что дословно переводится, как «Да здравствует Роналду».

В данный момент футболист защищает цвета саудовского «Аль-Насра». А в составе «Манчестер Юнайтед» он трижды выигрывал чемпионат Англии, кубок, Кубок футбольной лиги два раза, Лигу чемпионов, Суперкубок Англии и побеждал в Клубном чемпионате мира.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду сыграл 25 матчей, в которых отметился 24 голами и отдал 11 результативных передач.