​Мудрик предложил фанату «Челси» выйти раз на раз, поставив на кон 10 тысяч

Фанат «Челси» опубликовал скриншот переписки с вингером команды Михаилом Мудриком. Диалог начался с того, что болельщик раскритиковал украинца за его слабую игру.

«Каждый раз, когда ты играешь, у нас будто на одного игрока меньше», - написал фанат в числе прочего.

В ответ Мудрик предложил болельщику выйти раз на раз – сыграть друг против друга один на один, поставив на кон 10 тысяч фунтов.

Фанат ничего не ответил на это предложение, но написал, что готов платить Мудрику деньги за результативные действия на поле.

Напомним, что прошлой зимой «Челси» заплатил за Михаила Мудрика 70 миллионов евро. С тех пор украинец провёл 42 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач.