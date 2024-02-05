​Артета расхвалил Жоржиньо

В воскресенье «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в главном матче 23-го тура Премьер-лиги – 3:1. После игры рулевой лондонцев Микель Артета высказался о полузащитнике Жоржиньо, которого признали лучшим игроком матча.

«Он был невероятным. Я всегда говорю, что Жоржиньо является примером для подражания. Ему было очень больно, потому что в последние месяцы его мучила проблема. Он не хотел останавливаться и играл через боль. Он приходил на тренировки первым, а уходил последним.

Если кто-то из детей в клубе хочет брать с кого-то пример, посмотрите на Жоржиньо. Он выиграл всё, но даже если ты просишь его выйти на замену на одну минуту, он с радостью это сделает. Попросишь отыграть 90 минут, он отыграет 90. Мне очень повезло, что у меня есть такие игроки», - цитирует Артету The Athletic.