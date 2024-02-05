Алонсо ответил на вопрос о «Ливерпуле»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в разговоре с журналистами ответил на вопрос о возможной работе в «Ливерпуле». В прессе сообщается, что «красные» проявляют интерес к испанскому наставнику.

«Слухи – это нормальное явление для футбола. Но в данный момент я полностью сконцентрирован на «Байере». Счастлив работать в этом клубе. У нас получается отличное путешествие, поэтому я не задумываюсь о будущем. Живу только настоящим», - приводит слова Алонсо Bild.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет мерсисайдский клуб в конце сезона.